Motorradfahrer landet kopfüber in Heckscheibe von Auto

Ein Motorradfahrer ist in Oberfranken kopfüber in die Heckscheibe eines Autos geschleudert worden und hat dabei schwere Verletzungen erlitten. Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag fuhr der Mann mit seinem Motorrad am Mittwochmittag an einer Bahnunterführung in Stockheim (Landkreis Kronach) auf ein Auto auf, das verkehrsbedingt stehen geblieben war.

08. Juni 2023 - 08:44 Uhr | dpa

Stockheim Durch den Aufprall wurde er über den Lenker seines Motorrads und mit dem Kopf voraus in die Heckscheibe des Wagens geschleudert, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Den Angaben nach trug er dabei einen Helm. Bei dem Unfall zog er sich schwere Verletzungen zu, ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus. Weshalb er auf das Auto aufgefahren war, war zunächst unklar.