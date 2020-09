Motorradfahrer kommt von Straße ab und stirbt

Mit seinem Motorrad ist ein Mann in Mittelfranken von der Straße abgekommen und gestorben. Der 72-Jährige sei am Donnerstag gegen eine Schutzplanke geprallt, teilte die Polizei mit. Er starb noch an der Unfallstelle in Treuchtlingen (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen). Zur Ursache ermittelte die Polizei.

03. September 2020 - 18:30 Uhr | dpa

Treuchtlingen