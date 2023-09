Motorradfahrer kollidiert mit Auto und stirbt am Unfallort

Mühlhausen

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz ist ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der 76-Jährige hatte am Dienstagabend an einer Kreuzung zwischen Rocksdorf und Mühlhausen die Vorfahrtsregel missachtet und wurde daraufhin von einem Auto erfasst, wie die Polizei mitteilte. Der Motorradfahrer sei von seiner Maschine geschleudert worden und noch am Unfallort seinen Verletzungen erlegen. Der 44 Jahre alte Autofahrer wurde mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.