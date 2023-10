Motorradfahrer fliegt bei Unfall aus der Kurve und stirbt

Ein 26 Jahre alter Motorradfahrer ist in Babensham im Landkreis Rosenheim tödlich verunglückt. Er sei in einer S-Kurve in der Siedlung Reichertsham von der Straße abgekommen, wie die Polizeiinspektion Wasserburg am Dienstagabend mitteilte. Der Motorradfahrer habe sich mehrfach überschlagen und sei anschließend gegen einen Baum geprallt. Die Polizei geht davon aus, dass er zu schnell gefahren ist.

04. Oktober 2023 - 05:55 Uhr | dpa

Ein Rettungshubschrauber setzt zur Landung auf dem Flugplatz einer Klinik an. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Babensham Wie die "PNP" zuvor berichtete, waren Rettungshubschrauber, Rettungswagen und Notfahrzeug vor Ort im Einsatz. Der 26-Jährige wurde in eine Klinik gebracht und starb dort an seinen schweren Verletzungen unter anderem an Beinen und Kopf. Die Kreisstraße war von ungefähr 17:20 Uhr bis 18:50 Uhr gesperrt.