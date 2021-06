Motorradfahrer durch Zusammenstoß schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist in der Nähe von Ottobeuren (Unterallgäu) vom Wagen eines 20-jährigen Autofahrers erfasst und schwer verletzt worden. Der Autofahrer wollte am Sonntagnachmittag laut Polizeiangaben an der Kreuzung zur Langenberger Straße links abbiegen, als zwei Motorradfahrer aus entgegengesetzter Richtung kamen. Der 20-Jährige ging den Angaben zufolge fälschlicherweise davon aus, dass die Motorradfahrer ebenfalls abbiegen würden. Er fuhr ohne anzuhalten in die Kreuzung. Dabei stieß er mit einem der Motorradfahrer zusammen. Dieser wurde von seinem Zweirad geschleudert und musste schwerstverletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

13. Juni 2021 - 19:20 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Der Schriftzug "Unfall" leuchtet zwischen zwei Blaulichtern auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Ottobeuren © dpa-infocom, dpa:210613-99-977947/2