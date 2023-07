Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Vöhringen

Ein Motorradfahrer ist in Schwaben bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Der 45-Jährige kam am Samstag mit einem Rettungswagen in ein Klinikum, sagte ein Polizeisprecher. Der 73 Jahre alte Fahrer des Autos wurde nicht verletzt. Die beiden Fahrzeuge kollidierten auf einer Kreuzung bei Vöhringen (Landkreis Neu-Ulm). Der Fahrer des Autos habe auf der Fahrbahn wenden wollen und dabei eine durchgezogene Linie überfahren. Der Motorradfahrer wollte das Auto den Angaben zufolge in diesem Moment überholen und prallte in das Heck des Wagens. Gegen den Autofahrer wird unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr ermittelt.