Motorradfahrer bei Unfall mit Traktor tödlich verletzt

Ein Motorradfahrer ist im oberbayerischen Eschenlohe tödlich verunglückt, nachdem ihn ein Traktor touchiert hatte. Der 48-Jährige sei am Donnerstagnachmittag auf einer Landstraße im Landkreis Garmisch-Partenkirchen dem Traktor entgegengekommen, teilte eine Polizeisprecherin am Freitag mit. Dann sei der 49-jährige Landwirt in ein Feld abgebogen und habe mit dem Traktor den Motorradfahrer gestreift.

23. Juli 2021 - 14:59 Uhr | dpa

Eschenlohe Dieser sei noch am Unfallort reaniminert worden, aber seinen Verletzungen erlegen, sagte die Sprecherin. Der Traktorfahrer blieb unverletzt, die Straße war bis Mitternacht gesperrt. © dpa-infocom, dpa:210723-99-495002/2