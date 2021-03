Motorradfahrer bei Unfall gestorben

Im Landkreis Schweinfurt ist am Sonntagabend ein 52 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Überholmanöver ums Leben gekommen. Wie die Polizei in Würzburg am Abend mitteilte, war der Mann nach ersten Erkenntnissen auf der B19 von Euerbach Richtung Poppenhausen unterwegs, als er einen vor ihm fahrenden Pkw überholte. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang hat die Polizeiinspektion Schweinfurt übernommen.

29. März 2021 - 05:31 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. © Lino Mirgeler/dpa/Archivbild

Schweinfurt © dpa-infocom, dpa:210329-99-08082/2