Motorboot sinkt bei Schleusvorgang

Ein kenterndes Motorboot hat die Schifffahrt auf dem Main in Unterfranken mehrere Stunden lahmgelegt. Bei dem Versuch, eine Schleuse bei Miltenberg zu passieren, war das Boot eines 52-Jährigen mit Wasser vollgelaufen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Grund dafür war wohl Unachtsamkeit bei dem Schleusvorgang. Der 52-Jährige konnte sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen, bevor sein Motorboot sank. Für die Bergungsarbeiten musste die Schifffahrt auf dem Main am Samstag für einige Stunden gesperrt werden.

09. Mai 2021 - 10:11 Uhr | dpa

