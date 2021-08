Motocross-Fahrer stirbt während eines Rennens

Während eines Motocross-Rennens in Oberrieden im Landkreis Unterallgäu ist ein 57 Jahre alter Teilnehmer gestorben. Der Mann aus Baden-Württemberg unterbrach seine Fahrt am Samstag, fuhr zur Seite und verstarb wenige Sekunden später, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Ermittlungen hätten ergeben, dass der Mann wohl ein gesundheitliches Problem gehabt habe.

08. August 2021 - 13:11 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Blaulicht auf einem Polizeifahrzeug. © Jens Büttner/ZB/dpa/Symbolbild

Oberrieden © dpa-infocom, dpa:210808-99-768431/2