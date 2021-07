Mordprozess: Mann räumt Tötung seiner Ehefrau ein

Ein 56-jähriger Mann hat im Prozess vor dem Landgericht Regensburg zugegeben, seine eigene Ehefrau getötet zu haben. Der Verteidiger des Angeklagten habe zum Auftakt der Verhandlung am Montag eine Erklärung verlesen, in der dieser die Tat eingeräumt habe, sagte ein Gerichtssprecher. Laut Anklage tötete der Kosovare seine Frau im Oktober 2020 aus Eifersucht. Drei unbekannte Anrufe auf ihrem Handy sollen ihn so misstrauisch gemacht haben, dass er seine Frau in der gemeinsamen Regensburger Wohnung mit zahlreichen Messerstichen umbrachte.

19. Juli 2021 - 14:29 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Eine Ausgabe des Strafgesetzbuchs und der Strafprozessordnung stehen in einem Gerichtssaal. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Regensburg Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Mord aus niedrigen Beweggründen vor. Bei dem Anrufer soll es sich um den Bruder der Frau gehandelt haben, der lediglich eine neue Telefonnummer hatte. In dem Prozess sind insgesamt fünf Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil wird für Anfang August erwartet. © dpa-infocom, dpa:210719-99-437879/2