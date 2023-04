Mord an Ehemann geplant? Frau und zwei Männer festgenommen

Eine 46 Jahre alte Frau soll in Mittelfranken einen Auftragsmord an ihrem Ehemann geplant haben. Der 51-Jährige schöpfte selbst Verdacht, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken am Donnerstag mitteilte. Die Ehefrau sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft, ermittelt wird auch gegen zwei mutmaßliche Komplizen.

06. April 2023 - 12:04 Uhr | dpa

Eine Hand hält Handschellen vor einen Streifenwagen der Polizei. © David Inderlied/dpa/Illustration

Dittenheim/Ansbach Demnach soll die Frau die Tat gemeinsam mit einem 52 Jahre alten Bekannten geplant haben. Den bisherigen Ermittlungen zufolge zahlte sie außerdem mehrere Tausend Euro an einen 36-Jährigen - der wohl selbst nicht der Mörder sein wollte, aber in Aussicht stellte, den Ehemann töten zu lassen. Gegen alle drei Beteiligten wird wegen des Verdachts der Verabredung zum Mord ermittelt.