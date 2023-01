Moorrettung stockt: Ministerien rangeln über Vorgehen

In der unterfränkischen Rhön droht ein deutschlandweit einzigartiges Moor auszutrocknen. Das Moor ist für den Klimaschutz wichtig. Doch vor Ort passiert nichts.

Fladungen

Obwohl Experten für das Schwarze Moor in der Rhön radikale Rettungsmaßnahmen fordern, verhandeln Umwelt- und Forstministerium immer noch über das weitere Vorgehen. Das 85 Hektar große Moor in Unterfranken bei Fladungen (Landkreis Rhön-Grabfeld) ist ein deutschlandweit einmaliges sogenanntes Kermimoor, das immer weiter austrocknet.

Externe Experten hatten dem Moor im Januar 2022 eine "Radikalkur" verordnet. Laut dem von der Regierung von Unterfranken beauftragten Gutachten sollte wieder mehr Wasser im Moor aufgestaut und gehalten werden. Dafür hatten die Experten neben mittel- und langfristigen Maßnahmen auch etliche sofort umsetzbare Maßnahmen empfohlen. Umwelt- und Forstministerium wollten die Empfehlungen "sehr rasch" prüfen und umsetzen. Doch noch ist am Moor offenbar nichts passiert.

Streit zwischen den Ministerien und weiteren Beteiligten hatte sich schon vor dem Gutachten an der Frage entfacht, ob durch die Trockenheit gewachsene Bäume gefällt werden sollten oder nicht. Ob es noch andere Gründe dafür gibt, das sich die Gespräche jetzt ziehen, ist unbekannt. Laut Landesanstalt für Umwelt (LfU) sind die Maßnahmen zum Erhalt des Schwarzen Moors derzeit zwar "in der finalen Abstimmung". Ein beteiligter Behördenmitarbeiter verglich das Vorgehen gegenüber der Deutschen Presse-Agentur allerdings mit einem "Tauziehen, bei dem nicht alle an einem Ende ziehen".

Das Schwarze Moor in der bayerischen Rhön ist wichtig fürs Klima, da Moore mehr Kohlenstoff speichern als Wälder. Zudem ist das Moor ein beliebtes Ausflugsziel mit Rundweg und Aussichtsplattform.