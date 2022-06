Molotow-Cocktail setzt Parkbank in Mittelfranken in Brand

Leutershausen

Ein wahrscheinlich selbstgebauter Molotow-Cocktail hat eine Parkbank in Mittelfranken in Brand gesteckt. Ein 20-Jähriger hatte das Feuer in der Nacht von Freitag auf Samstag entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Der Mann konnte den Brand in Leutershausen (Landkreis Ansbach) mithilfe eines Feuerlöschers bekämpfen. Die Parkbank und zwei Bäume daneben brannten jedoch komplett ab. Die Polizei sicherte vor Ort die Reste eines Molotow-Cocktails, der wahrscheinlich selbst gemacht war. Motiv und Täter sind noch unbekannt.