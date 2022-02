Mönch gewährt Flüchtling Kirchenasyl: Freispruch überprüft

Kirchenasyl ist eine christliche Tradition zur Vermeidung von besonderen humanitären Härten. Doch vor Gericht geht es nun erneut um einen Mönch, der einem Mann Unterschlupf gewährt hatte.

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen.

Bamberg/Schwarzach

Zehn Monate nach dem überraschenden Freispruch eines Mönchs wegen Gewährung von Kirchenasyl beschäftigt sich die nächste Instanz mit dem heiklen Thema. Bei der Revisionsverhandlung am heutigen Freitag (11.00 Uhr) vor dem Bayerischen Obersten Landesgericht in Bamberg geht es vor allem darum, ob die rechtliche Würdigung des erstinstanzlichen Urteils in Ordnung war oder Rechtsfehler gemacht wurden.

Das Amtsgericht Kitzingen hatte den angeklagten Ordensbruder im vergangenen April freigesprochen. Zwar sei das vom Angeklagten gewährte Kirchenasyl für einen abgelehnten Flüchtling rechtswidrig gewesen und damit eine Straftat. Dennoch wögen die individuellen Grundrechte der Glaubens- und Gewissensfreiheit des Mönches in diesem Fall schwerer als das Strafmonopol des Staates, urteilte die Richterin damals.

"Nach unserem Kenntnisstand handelt es sich dabei um das erste freisprechende Urteil in einem Verfahren wegen der Gewährung von Kirchenasyl in Bayern", teilte ein Sprecher des Justizministeriums in München mit.

Gegen den Freispruch war die Anklage in Revision gegangen. Die Staatsanwaltschaft hatte in Kitzingen für den heute 50-Jährigen eine Geldstrafe von 2400 Euro gefordert.

In Bamberg nun wird nach Angaben eines Gerichtssprechers der Einzelfall des Mönches der Benediktinerabtei Münsterschwarzach (Landkreis Kitzingen) entschieden, das Urteil sei auf andere derartige Fälle nicht eins zu eins übertragbar. Der Angeklagte hatte im August 2020 einem im Gazastreifen geborenen Mann Kirchenasyl gewährt, obwohl dieser nach Rumänien abgeschoben werden sollte.

Der Senat am Bayerischen Obersten Landesgericht könnte nach Worten des Gerichtssprechers den Freispruch des Mönches bestätigen oder eine eigene Entscheidung treffen. Rechtsmittel dagegen seien nicht mehr möglich. Würden Rechtsfehler nachgewiesen, könnte der Senat das Verfahren aber auch nach Kitzingen zurückverweisen.

Seit August 2018 sind die Kirchen dazu verpflichtet, für jeden Kirchenasylfall ein Härtefalldossier beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge einzureichen. Stellt die Behörde daraufhin keine besondere Härte fest - wie in dem vorliegenden Fall -, müssen abgelehnte Asylbewerber das Kirchenasyl innerhalb von drei Tagen verlassen. Der Migrant blieb in diesem Fall allerdings viel länger in der Abtei.

Die Ausländerbehörden haben für eine Überstellung des Betroffenen in das zuständige EU-Land in der Regel sechs Monate Zeit. Nach Ablauf der Frist haben die Migranten ein Recht auf ein Asylverfahren in Deutschland.