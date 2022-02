Modeste in Fürth wieder da: "Hector wichtigster Spieler"

Torjäger Anthony Modeste wird beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln im Spiel beim Tabellenletzten SpVgg Greuther Fürth wieder in der Startformation stehen. "Gegen Frankfurt hat es für 30 Minuten gereicht. Jetzt hatte er eine ganze Woche Training, da wird es für 90 Minuten reichen", sagte Trainer Steffen Baumgart am Donnerstag.

Köln

Modeste war gegen Frankfurt in der 61. Minute eingewechselt worden, nachdem er in der Woche zuvor erst Mittwoch nach einer Erkrankung ins Traing eingestiegen war. Am Ende schoss er dennoch das Tor zum 1:0-Sieg, es war sein 15. Saisontreffer.

Das größte Lob sprach Baumgart aber vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) an Kapitän und Ex-Nationalspieler Jonas Hector aus, der in Fürth sein 300. Spiel für den FC absolvieren wird. "Jonas ist der wichtigste Spieler in diesem Verein", sagte der Coach: "Dass wir gerne über Tony reden und seine Tore, ist das eine. Aber Jonas geht immer voran, er gibt der Mannschaft sehr viel Sicherheit."

Baumgart hofft auch, dass der 31-Jährige nach Ablauf seines Vertrages im Sommer 2023 nicht seine Karriere beenden wird. "Er hat ja den klaren Plan, zumindest darüber nachzudenken, ob er in anderthalb Jahren aufhört", sagte er: "Ich würde mir wünschen, dass er uns länger erhalten bleibt. Er kann sicher auch 400 Spiele machen."

In Fürth wird auch Marvin Schwäbe wieder dabei sein. Dass er zurück im Training sei bedeute "nicht nur, dass er in den Kader zurückkehrt, sondern dass er auch im Tor stehen wird", sagte Baumgart. Schwäbe hatte Ende des Jahres den gebürtigen Kölner Timo Horn nach rund zehn Jahren als Nummer eins abgelöst und war gegen Frankfurt von diesem vertreten worden.