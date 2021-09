Mobiles Toilettenhäuschen mit verbotenen Böllern gesprengt

Unbekannte haben eine Miettoilette auf einer Baustelle bei Münchberg (Landkreis Hof) mit Böllern gesprengt. Die Toilette sei komplett zerstört worden, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Es seien Reste von in Deutschland verbotenen Silvesterböllern gefunden worden.

Münchberg

Die Polizei hat noch keine Hinweise auf die Täter. Die Tat muss sich nach Ende der Bauarbeiten am Freitagnachmittag und Arbeitsbeginn am Montagmorgen ereignet haben. Die Baustelle liegt außerorts an einer Straße.

