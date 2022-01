Mittermeier kritisiert Corona-Protest am Nazi-Gelände

Der Schauspieler Marcus Mittermeier hat eine geplante Demonstration gegen Corona-Vorschriften in Nürnberg kritisiert. "Querdenken ist da angekommen, wo sie hinwollen: heute Demo am Reichsparteitagsgelände. Am Jahrestag der Machtergreifung", schrieb der 52-jährige Mittermeier ("München Mord") am Sonntagmittag auf Twitter.

30. Januar 2022 - 13:35 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Nürnberg Am Sonntagnachmittag war in Nürnberg eine Kundgebung mit Tausenden Teilnehmern gegen eine Impfpflicht geplant. Die Demo sollte am Volksfestplatz in unmittelbarer Nähe zu dem früheren Nazi-Gelände stattfinden. Auch andere Twitter-Nutzer kritisierten den Ort und dass die Protestveranstaltung am Jahrestag der Machtergreifung Adolf Hitlers stattfinde. Am 30. Januar 1933 war Hitler von Reichspräsident Paul von Hindenburg zum Reichskanzler ernannt worden.