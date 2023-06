Mittelfranken: Straßen überflutet und Blitzeinschläge

Ein Unwetter hat am Donnerstagnachmittag in Mittelfranken Straßen überflutet und Keller volllaufen lassen, Blitze schlugen in Häuser und Stromkästen ein. In Nürnberg seien "etliche Einheiten" der Feuerwehr unterwegs, um mehr als 200 Einsatzstellen abzuarbeiten, twitterte die Feuerwehr. Dem Polizeipräsidium wurden nach Angaben eines Sprechers zunächst keine Verletzten gemeldet. Im Südosten der Stadt und am Plärrer, einem wichtigen Verkehrsknoten, seien Ampeln und der Straßenbahnverkehr ausgefallen. Ursache sei vermutlich ein Blitzeinschlag in einen Stromkasten gewesen.

08. Juni 2023 - 18:28 Uhr | dpa

Blitze entladen sich aus einer Gewitterwolke. © Nicolas Armer/dpa/Symbolbild

Nürnberg– Blitze schlugen auch in Häuser ein. In Cadolzburg (Landkreis Fürth) brannte deshalb der Dachstuhl eines Wohnhauses. Die Löscharbeiten dauerten nach Angaben der Polizei am Donnerstagnachmittag zunächst an. Beim Kirchentag in Nürnberg sei alles in Ordnung, hieß es im Tweet der Feuerwehr. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte in Bayern vor örtlichen Unwettern mit Hagel, Sturmböen und Starkregen. In der Nacht zu Freitag sollten die Schauer und Gewitter dann wieder nachlassen.