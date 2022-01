Mitgliederschwund bei der CSU setzt sich fort

Bei der CSU hat sich der Mitgliederschwund im Bundestagswahljahr in schnellem Tempo fortgesetzt: Zum Jahresende 2021 hatte die Partei insgesamt 132 503 Voll- und Probemitglieder, sagte ein Parteisprecher. Zwölf Monate vorher sind es noch 137 010 gewesen, was einem Minus von ungefähr 3,3 Prozent binnen eines Jahres entspricht.

Das Logo der CSU im Innenhof der Parteizentrale in München.

München

Wenn man die Online-Mitglieder hinzuzählt, fällt das Minus nicht ganz so drastisch aus - hier nämlich legte die CSU innerhalb eines Jahres von 88 auf 3354 Online-Mitgliedschaften zu. In Summe waren es zum Jahresende 2021 also 135 857 Voll-, Probe- und Online-Mitglieder.

Online-Mitgliedschaften bietet die CSU seit September 2020 an. Dafür muss man keinem Ortsverband angehören - kann sich aber digital in die Parteiarbeit einbringen. Der Nachteil ist, dass CSU-Online-Mitglieder kein innerparteiliches Stimmrecht haben. Sie sind also streng genommen nicht mit Vollmitgliedern gleichzusetzen.