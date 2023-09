Mitarbeiter stirbt bei Biogasanlage: Todesursache unklar

Ein 48-jähriger Mann ist im Bereich einer Biogasanlage in Irlbach (Landkreis Straubing-Bogen) gestorben.

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort.

Die Todesursache war zunächst unklar, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ersthelfer und ein Notarzt reanimierten den am Donnerstag bewusstlos gewordenen Mann.

Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenig später starb. Kripo und Staatsanwaltschaft ermitteln in dem Todesfall. Der 48-Jährige stammte den Angaben nach aus Unterfranken und war mit einem weiteren Firmenmitarbeiter mit Reparaturarbeiten an der Biogasanlage befasst.