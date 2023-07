Mit Turnschuhen auf Klettersteig: Frau per Tau gerettet

Mit Turnschuhen an den Füßen wollte eine 25-Jährige die Drachenwand am Mondsee in den Salzkammergut-Bergen in Oberösterreich besteigen. Die Urlauberin aus Tschechien habe kurz vor dem sogenannten Götterquergang über Beschwerden geklagt und kurzzeitig das Bewusstsein verloren, berichtete die Polizei am Samstag. Sie war mit einem 29 Jahre alten Begleiter unterwegs. Nachkommende Kletterer setzten einen Notruf ab. Ein Spezialist rettete die Frau von einem Hubschrauber aus per Tau.

15. Juli 2023 - 11:14 Uhr | dpa

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Mondsee Der Klettersteig hat einen mittleren Schwierigkeitsgrad. Empfohlen wird eine Klettersteigausrüstung mit festem Schuhwerk, Helm und Gurt.