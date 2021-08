Mit Spielzeugpistole am Kopf gedroht

Ein Scherz mit einer Spielzeugpistole hat einem jungen Mann in Oberfranken eine Anzeige eingebracht. Ein Zeuge hatte in Münchberg (Landkreis Hof) beobachtet, wie der 19-Jährige einem 21-Jährigen eine Pistole an den Kopf hielt. Der Zeuge alarmierte die Polizei. Die zwei jungen Männer fuhren gemeinsam mit einem 20-Jährigen in einem Auto davon, wie die Polizei am Montag mitteilte.

09. August 2021 - 10:59 Uhr | dpa



Münchberg Die Polizei konnte den Wagen nach dem Vorfall aber noch am Sonntag ausfindig machen. Der 19-Jährige bekommt der Polizei zufolge eine Anzeige wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhen von Straftaten. Außerdem fanden die Beamten bei dem 20-Jährigen ein verbotenes Springmesser - ihm droht eine Anzeige nach dem Waffengesetz. © dpa-infocom, dpa:210809-99-776656/2