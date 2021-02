Mit Schneeschaufel-Schlägen Parkplatz "verteidigt"

Im Streit um einen Parkplatz hat ein hochbetagter Rentner aus Straubing mit einer Schneeschaufel zugeschlagen. Ein 46-Jähriger hatte seinen Wagen wie vorgesehen am Straßenrand geparkt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein 86-Jähriger, der gerade Schnee schippte, fand jedoch, dies sei "sein" Parkplatz. Weil der Jüngere sein Auto dennoch nicht wegfahren wollte, schlug der Rentner ihm mit der Schaufel zunächst in die Seite und in Richtung Kopf, bevor er Schnee auf das geparkte Auto schaufelte. Als dessen Besitzer den Notruf wählte, schlug der 86-Jährige erneut zu. Gegen ihn wird nach dem Vorfall vom Dienstag nun wegen Körperverletzung ermittelt.

17. Februar 2021 - 12:40 Uhr | dpa

Ein Polizist steht im Regen vor einem Streifenwagen dessen Blaulicht aktiviert ist. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Straubing © dpa-infocom, dpa:210217-99-477713/2