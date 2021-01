Mit Haftbefehl Gesuchter: Fährt ohne Führerschein

Ein mit Haftbefehl gesuchter mutmaßlicher Straftäter ist trotz Ausgangssperre abends ohne Führerschein durch Ansbach gefahren und so der Polizei ins Netz gegangen. Beamte einer Streife hielten gegen 21.10 Uhr das Auto an, in dem der 28-Jährige am Steuer saß, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dabei stellte sich am Montagabend heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl zur Untersuchungshaft vorlag.

19. Januar 2021 - 10:31 Uhr | dpa

Ansbach Weil er zwischenzeitlich umgezogen war, konnte der Haftbefehl bisher nicht vollstreckt werden. Nun kommen auf den 28-Jährigen weitere Straf- und Bußgeldverfahren zu, unter anderem wegen des Verstoßes gegen die Ausgangssperre. Nach Polizeiangaben muss auch seine Lebensgefährtin mit einer Strafe rechnen, weil sie ihm ihr Auto überlassen hatte, obwohl er keinen Führerschein hat.