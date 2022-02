Mit dem Zug nach Wien: Söder reist zu Kanzler Nehammer

Erstmals nach dem abrupten Karriereende von Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz reist Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nach Wien. Am Donnerstag in einer Woche (24. Februar) will sich der CSU-Chef dort mit Kurz Nachfolger, Karl Nehammer (ÖVP), treffen. Nach Angaben der Staatskanzlei reist Söder mit dem Zug in die österreichische Hauptstadt. Zunächst hatte der "Münchner Merkur" berichtet.

16. Februar 2022 - 12:22 Uhr | dpa

Markus Söder (CSU) spricht auf einer Pressekonferenz. © Sven Hoppe/dpa/Archivbild

München/Wien Gesprächsthemen gibt es zwischen den beiden viele, darunter auch kontroverse wie der Streit über die Blockabfertigung von Lastwagen an der bayerisch-österreichischen Grenze. Bayern und Österreich verbindet eine enge Beziehung, insbesondere im Grenzgebiet gibt es enge grenzüberschreitende Verbindungen. Bis zu zum überraschenden Karriereende von Kurz hatte Söder gerne von einem freundschaftlichen Verhältnis gesprochen. Kurz hatte alle seine politischen Ämter wegen Korruptionsverdachts Ende 2021 niedergelegt.