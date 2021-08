Mit 120 statt 50 geblitzt und dabei noch betrunken

Mit über 120 statt den erlaubten 50 Stundenkilometern ist ein junger Mann im schwäbischen Landkreis Augsburg innerorts geblitzt worden. Eine Streife kontrollierte daraufhin den 24 Jahre alten Fahrer am Freitagabend in Königsbrunn, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Dabei hätten die Beamten festgestellt, dass der Raser keine gültige Fahrerlaubnis mehr besitzt und stattdessen ein rechtskräftiges Fahrverbot gegen ihn besteht.

29. August 2021 - 14:11 Uhr | dpa

Ein Polizist hält eine Winkerkelle in der Hand. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Königsbrunn Ein Alkoholtest ergab den Angaben zufolge einen Wert von über 1,5 Promille. Der 24-Jährige müsse sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens trotz Fahrverbots und der massiven Geschwindigkeitsmissachtung verantworten. Er werde wohl für lange Zeit weiterhin kein Fahrzeug fahren dürfen, hieß es seitens der Polizei. © dpa-infocom, dpa:210829-99-11854/2