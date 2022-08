Manching

Ein 56 Jahre alter Bauer ist im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm unter einem Mistlader begraben worden und dabei tödlich verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte, kam das Fahrzeug am Samstag auf dem Bauernhof in Manching ins Rutschen. Der Radlader kippte und stürzte auf den Mann. Seine Ehefrau fand den 56-Jährigen. Er starb noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen.