Missglückter Diebstahl bei Solaranlage: Fahrzeug steckt fest

Umsonst geschuftet haben Diebe auf einer Solarfreiflächen-Anlage in Mittelfranken. Die unbekannten Täter montierten in der Nacht zum Mittwoch auf der Anlage nahe der Autobahn 6 bei Petersaurach (Landkreis Ansbach) mehr als 50 Solarpaneele und mehrere Wechselrichter ab, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Wechselrichter wandeln Gleichstrom, der von einer Solaranlage produziert wird, in Wechselstrom um. Ihre Beute luden die Täter in einen Transporter. Doch als sie wegfahren wollten, fuhren sie das Fahrzeug auf einem unbefestigten Weg neben dem Gelände fest. Sie flüchteten ohne Transporter und Diebesgut, welches einen Wert von rund 100.000 Euro hatte. Der angerichtete Schaden beträgt demnach 50.000 Euro.

22. September 2022 - 14:36 Uhr | dpa

Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Petersaurach Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise, insbesondere im Zusammenhang mit der Beobachtung von Anhaltern im Umkreis der Anlage.