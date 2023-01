Missbrauchs-Ermittlungen gegen Kinderkrankenpfleger

Kripo und Staatsanwaltschaft in Regensburg ermitteln gegen einen Kinderkrankenpfleger wegen Missbrauchsverdachts. "Uns lagen Chats mit dem Krankenpfleger vor, die auf entsprechende Neigungen des Beschuldigten schließen ließen", berichtete Oberstaatsanwalt Thomas Rauscher am Freitag. Über den Verdacht sei frühzeitig auch das Krankenhaus informiert worden.

Regensburg

Zunächst hatte die "Mittelbayerische Zeitung" berichtet. Demnach hat der Mann seine Stelle auf einer Kinderstation verloren. Der Fall stehe im Zusammenhang mit den Missbrauchsvorwürfen gegen einen 35-Jährigen, der sich derzeit in einem Prozess vor dem Regensburger Landgericht verantworten muss.

Der Angeklagte soll mit dem Krankenpfleger über das Internet in Kontakt gestanden haben. "Da wir die realistische Gefahr möglicher Missbrauchshandlungen in der Arbeit gesehen haben, haben wir noch vor Abschluss der Ermittlungen eine sogenannte Mitteilung in Strafsachen an das Regensburger Krankenhaus geschickt, damit die Arbeitgeberin tätig werden konnte", erläuterte Rauscher.

Zu den Vorwürfen gegen den Krankenpfleger selbst sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft nichts Konkretes. Das Verfahren sei noch nicht ausermittelt, begründete dies Rauscher.