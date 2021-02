Missbrauch: Neuer Betroffenenbeirat in Diözese Würzburg

Zur Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche bildet die Diözese Würzburg nach nur wenigen Monaten einen neuen Beirat aus Betroffenen. "Die Aufarbeitungskommission im Bistum Würzburg wird ihre Arbeit erst nach der Konstituierung des neuen Betroffenenbeirates aufnehmen", sagte Bischof Franz Jung bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. In einer öffentlichen Ausschreibung sucht die Diözese nach Menschen, die sexuelle Gewalt im Raum der katholischen Kirche erlitten haben. Auch Angehörige oder gesetzliche Vertreter können sich im neuen Betroffenenbeirat engagieren.

03. Februar 2021 - 14:01 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen 0 Empfehlungen

Würzburg Der Ständige Rat der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) hatte entschieden, eine unabhängige Aufarbeitung durch eigens eingerichtete Kommissionen zu gewährleisten. Alle 27 Bistümer sind aufgefordert, in den nächsten fünf Jahren solche Aufarbeitungskommissionen einzusetzen. Vorzugsweise soll die Arbeit von einem Beirat aus Betroffenen begleitet werden. Noch im Dezember vergangenen Jahres hieß es, die Diözese Würzburg habe die "Vorbereitungen zur Errichtung der Aufarbeitungskommission" abgeschlossen und werde in Kürze die Arbeit aufnehmen. Bischof Jung hatte sich seit Juni 2019 regelmäßig mit Betroffenen zum Austausch getroffen. "Die Betroffenen haben gemeinsam im September 2020 dafür gestimmt, dass dieses Treffen als Betroffenenbeirat weiter arbeiten möchte", sagte Jung. Das Bistum hatte sich damit eine öffentliche Ausschreibung erspart. Das ist nach Vorgabe der Rahmenordnung zwar zugelassen, rief allerdings Einwände zur Verfahrensweise hervor - unter anderem, da nicht alle Teilnehmer der Runde bei der Entscheidung anwesend waren. Die Aufarbeitungskommission der Diözese Würzburg wird zusammengesetzt aus zwei Mitgliedern des Betroffenenrats, einem Vertreter der Diözese und vier Experten aus Wissenschaft, medizinischer Fachpraxis, Justiz und öffentlicher Verwaltung. © dpa-infocom, dpa:210203-99-285653/2