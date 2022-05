Missbrauch in Kinderheimen: Kommission legt Empfehlungen vor

Eine Expertenkommission zur Aufarbeitung der Geschehnisse in Heimen, Pflege- und Adoptivfamilien will dem Münchner Stadtrat heute ihre Empfehlungen vorlegen. Der Kinder- und Jugendhilfeausschuss (KJHA) soll dann in seiner Sitzung (9.30 Uhr) darüber entscheiden.

02. Mai 2022 - 18:08 Uhr | dpa

München Die Kommission sieht vor allem die dringende Notwendigkeit, dass Betroffene, die sich in einem schlechten gesundheitlichen Zustand befinden, so schnell wie möglich finanzielle Hilfen erhalten, teilte die Stadt vorab mit. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) nannte den Vorschlag der Kommission "richtig". Er "unterstütze ihn voll und ganz". Insgesamt sollen für diese Soforthilfen Mittel von 800.000 Euro veranschlagt werden. Außerdem empfiehlt die Kommission die Einrichtung einer Anlaufstelle für Betroffene und eines Betroffenenbeirats. Aus ihrer Sicht soll der Untersuchungszeitraums für die wissenschaftliche Aufarbeitung darüber hinaus bis in die Gegenwart ausgeweitet werden. 400.000 Euro mehr würde diese Ausweitung die Stadt kosten.