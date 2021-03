Ministerin Kaniber fordert leichteren Abschuss von Wölfen

Nach den Angriffen von Wölfen auf Damwild im Landkreis Bayreuth fordert Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) eine Senkung der Schutzvorgaben für Wölfe, so dass die Tiere leichter getötet werden dürfen. Es müsse dringend gehandelt werden, sagte die Ministerin am Donnerstag. Sie habe sich mit ihrem Anliegen an Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) sowie an Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) gewandt.

04. März 2021 - 10:49 Uhr | dpa

Michaela Kaniber (CSU) trägt Mund-Nasen-Schutz. © Peter Kneffel/dpa/Archivbild