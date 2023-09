Minister stellen Bericht zur Cybersicherheit in Bayern vor

Gleich drei Staatsminister wollen am Montag (11.00 Uhr) in Nürnberg einen Bericht zur aktuellen Lage in Sachen Cybersicherheit in Bayern vorstellen.

03. September 2023 - 17:47 Uhr | dpa

Tasten einer beleuchteten Tastatur. © Sebastian Gollnow/dpa/Illustration