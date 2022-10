Mindestens 16 Autos zerkratzt: Schaden in fünfstelliger Höhe

Hammelburg

Ein Fall von Vandalismus beschäftigt die Polizei in Unterfranken: Mindestens 16 Fahrzeuge sind von einem oder mehreren Unbekannten in Hammelburg (Landkreis Bad Kissingen) beschädigt worden. Die Taten an mehreren Orten im Stadtgebiet seien in der Nacht auf Donnerstag begangen worden, teilte die Polizei am Samstag mit. In einige der Fahrzeuge seien Schriftzüge geritzt worden. Der Schaden dürfte im höheren fünfstelligen Bereich liegen, hieß es.