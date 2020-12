Mindestens 150 000 Euro Schaden durch Brand in Werkstatt

Beim Brand in einer Garage mit angrenzender Werkstatt in Weiding (Landkreis Cham) sind mindestens 150 000 Euro Sachschaden entstanden. Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein Holzofen in der Werkstatt der Ausgangspunkt für das Feuer am Donnerstagabend gewesen sein, wie die Polizei mitteilte. Um den Ofen waren Holzabfälle gelagert. Der 62-jährige Besitzer der Werkstatt versuchte den Brand noch zu löschen. Als aber die durch einen Passanten alarmierte Feuerwehr eintraf, standen Werkstatt und Garage schon in Flammen. Frau und Sohn des Weidingers waren im angrenzenden Wohnhaus und wurden ebenso wie der Mann nicht verletzt.

04. Dezember 2020 - 08:10 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen 0 Empfehlungen

Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr mit Blaulicht. © Marcel Kusch/dpa/Symbolbild

Weiding Der Besitzer schätzt den Schaden an Werkstatt und Garage auf rund 150 000 Euro. Dazu kommen teils vollständig zerstörte Maschinen, bei denen der Schaden noch nicht beziffert wurde. Unklar ist auch, ob am angrenzenden Wohnhaus ein größerer Schaden entstand. Augenscheinlich waren laut Polizeiangaben lediglich Rußspuren erkennbar.