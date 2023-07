Millionenschaden nach Brand in Maschinen- und Lagerhalle

Weißenburg

Einen Schaden von etwa 1,2 Millionen Euro hat ein Feuer in einer Maschinen- und Lagerhalle in Weißenburg (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) verursacht. Einsatzkräfte der Feuerwehr begannen den Brand am Montagmittag zu löschen, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken am Nachmittag mitteilte. "Ich gehe davon aus, dass das Feuer mittlerweile gelöscht wurde, aber die Feuerwehr noch Brandwache hält." Die Halle sei vollständig ausgebrannt. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst noch unklar. Hinweise auf Fremdverschulden lägen laut Sprecher allerdings nicht vor.