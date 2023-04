Millionenschaden bei Stallbrand in Saulgrub

Beim Brand eines Stalls im südlichen Oberbayern ist nach ersten Schätzungen der Polizei ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, versorgte der Rettungsdienst nach dem Feuer auf einem Bauernhof in Saulgrub (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) sechs Menschen, die aber unverletzt geblieben waren. Sechs Pferde waren von den Bewohnern des Hofs rechtzeitig aus dem Stall in Sicherheit gebracht worden.

14. April 2023 - 11:26 Uhr | dpa

Ein Mitglied der Feuerwehr spritzt mit Wasser. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Saulgrub Der Brand war am Donnerstagnachmittag ausgebrochen. Dabei wurde die Scheune komplett zerstört. Das angrenzende Wohnhaus wurde durch das Feuer und die Löscharbeiten ebenfalls beschädigt. Die Feuerwehr war mehrere Stunden im Einsatz. Die Brandursache blieb den Angaben zufolge zunächst unklar. Hinweise auf eine absichtliche Brandstiftung fanden die Ermittler zunächst aber nicht.