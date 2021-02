Millionenschaden bei Brand in Brauerei in Niederbayern

Beim Brand in einer Brauerei im niederbayerischen Moos sind ersten Schätzungen zufolge mehrere Millionen Euro Schaden entstanden. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Brandsachverständiger des Bayerischen Landeskriminalamtes sei am Montag am Brandort im Landkreis Deggendorf gewesen.

01. Februar 2021 - 15:10 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen 0 Empfehlungen

Ein Einsatzwagen der Feuerwehr steht in der Nähe der brennenden Brauerei. © -/vifogra/dpa

Moos Der Brand war am Sonntagabend in einer Heiz- und Stromzentrale der Brauerei ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Am Montagmorgen hätten die Löschkräfte den Brand unter Kontrolle gehabt. Menschen wurden nicht verletzt. © dpa-infocom, dpa:210201-99-249034/3