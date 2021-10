Michaela May bekommt Ehrenpreis des Ministerpräsidenten

Die Schauspielerin Michaela May (69) erhält in diesem Jahr den Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten bei der 33. Verleihung des Bayerischen Fernsehpreises. May schreibe seit den 60er Jahren bayerische und deutsche Fernsehgeschichte, begründete Ministerpräsident Markus Söder am Freitag die Auszeichnung.

01. Oktober 2021 - 18:20 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Schauspielerin Michaela May in Berlin. © Britta Pedersen/dpa-zentralbild/dpa/archivbild