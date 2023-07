Metallkugeln auf Mann und Kind geschleudert

Nürnberg

Mehrere Metallkugeln haben Unbekannte in Nürnberg auf einen Mann und ein Kind geschleudert und die beiden leicht verletzt. Erste Ermittlungen hätten ergeben, dass die Kugeln mit einer Art Schleuder verschossen worden sein könnten, teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann und das Kind seien bei dem Vorfall in der Nähe des Flusses Pegnitz am Sonntag jeweils am Oberkörper getroffen worden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nach Zeugen.