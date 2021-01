Messner kritisiert "Berg-Yuppies" und "Rumgehüpfe an Wand"

Der frühere Extrembergsteiger Reinhold Messner (76) sieht seine Vorstellung von Alpinismus immer weniger umgesetzt - und spricht beim Hallenklettern von "Rumgehüpfe an der Wand". "Keine fruhere Generation von Spitzenbergsteigern, von Skitourengehern und Kletterern war je so fit und so austrainiert wie die heutige. Vor jedem Einzelnen ziehe ich den Hut. Das, was die Mädels und Jungs in den Kletterhallen aber vergessen, ist, dass ihre Kletterei nichts mit traditionellem Alpinismus zu tun hat. Nichts!", sagte der 76-jährige Südtiroler in dem Magazin "Playboy".

13. Januar 2021 - 12:10 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen 0 Empfehlungen

Der Südtiroler Bergsteiger Reinhold Messner beantwortet Fragen eines Journalisten. © Roland Weihrauch/dpa/archiv

Bozen "Sie klettern im klimatisierten Raum – großartig wie Äffchen – 15 Meter hoch", sagte er. "Und nicht viel anders ist es heutzutage an den Achttausendern. Fur die gut betuchte Klientel wird von 100 Sherpas zuerst eine Piste mit Leitern und Brucken gebaut, damit diese Touristen uberhaupt eine Chance haben, sich dort oben zu bewegen." Schnurstracks gehe es vom Basecamp bis zum Gipfel. "Unterm Strich ist eine Heerschar von Trägern, Fuhrern, Ärzten, Köchen und weiß Gott noch wer damit beschäftigt, den Berg-Yuppies jeden Morgen in die Schuhe und Steigeisen zu helfen", sagte Messner, der ein neues Buch mit dem Titel "Grenzgang" über "den Alpinismus im Großen und Ganzen" ankündigte. Er kritisierte auch die Aktivitäten bestimmter Sportler in den sozialen Netzwerken - die am Ende nicht umgesetzt werden. "Sie kundigen dieses und jenes vollmundig uber die sozialen Medien an – haben aber gar nicht vor, ihre Expedition zu Ende zu bringen. Noch schlimmer: Sie wissen, dass sie gar keine Chance haben, so eine Mammutaufgabe zu bewältigen. Das wissen allerdings 99,9 Prozent ihrer Instagram- und Facebook-Follower nicht."