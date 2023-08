Merz zu Flugblatt-Affäre: "Höchst unappetitliche Geschichte"

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat in der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt aus der Schulzeit von Bayerns Vize-Regierungschef Hubert Aiwanger vollständige Aufklärung gefordert. "Das ist eine höchst unappetitliche Geschichte", sagte Merz den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass 17- oder 18-jährige Schüler noch in den 80er Jahren so etwas schreiben. Das muss nun wirklich vollständig aufgeklärt werden."

31. August 2023 - 10:54 Uhr | dpa

Friedrich Merz (CDU), Parteichef, nimmt an der Aufzeichnung des ARD-Sommerinterview teil. © Fabian Sommer/dpa