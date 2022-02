Merz und Söder verlangen Reformprozess in der Kirche

Die Spitzen von CDU und CSU haben die katholische Kirche in Deutschland zu Reformen ermuntert und zugleich eine Abschaffung der Kirchensteuer abgelehnt. Es gebe aus seiner Sicht keine Veranlassung, diese in Frage zu stellen, sagte CDU-Chef Friedrich Merz am Donnerstag bei der Klausurtagung der CSU-Landesgruppe in Berlin. Solche Überlegungen seien "sehr, sehr zurückhaltend zu bewerten", sagte der CSU-Vorsitzende Markus Söder.

03. Februar 2022 - 16:24 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Kerzen brennen vor dem Sonntagsgottesdienst. © Silas Stein/dpa/Symbolbild