Merkel würdigt Charlotte Knobloch zum 90. Geburtstag

Zum 90. Geburtstag von Charlotte Knobloch hat Altkanzlerin Angela Merkel der früheren Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland für ihr Engagement gedankt. "Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen in unser Land, ich danke Ihnen für Ihren Einsatz für unser Land", schrieb Merkel in einem Glückwunschtext, der am Freitag in der "Jüdischen Allgemeinen" veröffentlicht werden soll. Wann immer es gelte, die Stimme gegen Antisemitismus und Israelfeindlichkeit zu erheben und die immerwährende Verantwortung Deutschlands anzumahnen, "nahm und nimmt Charlotte Knobloch unmissverständlich Stellung".

26. Oktober 2022 - 17:10 Uhr | dpa

Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, hält die Gedenkrede bei der Gedenkstunde des Deutschen Bundestags aus Anlass des Tags des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. © Michael Kappeler/dpa/Archivbild

Berlin Die gebürtige Münchenerin hatte den Holocaust in Franken überlebt und war später in ihre Heimatstadt zurückgekehrt. Dort engagierte sich Knobloch später im Zentralrat, den sie von 2006 bis 2010 als dessen Präsidentin leitete. Am kommenden Samstag wird sie 90 Jahre alt. Der heutige Zentralratspräsident Josef Schuster hob Knoblochs Verdienste hervor: So habe sie Deutschland wieder zu einem Begegnungsort für internationale jüdische Organisationen gemacht. Zudem sei sie nie bequem gewesen, schrieb Schuster in der "Jüdischen Allgemeinen": "Sie nimmt den Wandel der Deutschen nicht einfach hin, sondern sie ist ihr Gewissen. Ihre Stimme ist dennoch, oder vielleicht gerade deshalb, gefragt, sie hat Gewicht."