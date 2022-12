Merkel in großer Trauer wegen Todes von Benedikt XVI.

Alt-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat mit großer Trauer auf die Nachricht vom Tode des emeritierten Papstes Benedikt XVI. reagiert. Sie denke voller Dankbarkeit an Begegnungen mit ihm in Rom und in Deutschland zurück, teilte Merkel am Samstag mit.

31. Dezember 2022 - 16:53 Uhr | dpa

Der damalige Papst Benedikt XVI begrüßt die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin. © Soeren Stache/dpa/Archiv

Berlin "In dieser Stunde erinnere ich mich jedoch auch ganz besonders an den Menschen Joseph Ratzinger und seine tiefe Verwurzelung in seiner bayerischen Heimat. Zuletzt vor gut zwei Jahren besuchte er sie, um sich von seinem Bruder Georg Ratzinger kurz vor dessen Tod verabschieden zu können", schrieb die Kanzlerin a.D. auf ihrer Internetseite. "Die katholische Kirche, Deutschland und die Welt verlieren mit Benedikt XVI. einen der streitbarsten und bedeutendsten religiösen Denker unserer Zeit."