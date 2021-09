Merkel: Deutschlands Wohlstand hängt von Forschung ab

Ohne Forschung und Arbeit mit Quantencomputern kann nach Ansicht von Bundeskanzlerin Angela Merkel Deutschlands wirtschaftlicher Erfolg nicht aufrecht erhalten bleiben. "Unser Wohlstand hängt von nichts anderem ab, als dass wir Weltmarktführer in der Grundlagenforschung und ihrer Anwendung in den neuen Bereichen sind", sagte die CDU-Politikerin am Mittwoch nach einem Besuch des Max-Planck-Instituts für Quantenoptik in Garching bei München.

15. September 2021 - 16:41 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Bundeskanzlerin Angela Merkel verlässt mit einem Regenschirm das Forschungsgebäude. © Peter Kneffel/dpa