Menschen genießen Sommerwetter im Herbst

29. Oktober 2022 - 17:05 Uhr | dpa

Menschen genießen in einem herbstlichen Biergarten in Stegen am Ammersee den Sonnenschein.

München

Die sommerlichen Temperaturen im Herbst haben die Menschen in Bayern in Scharen nach draußen gelockt: In München saßen die Menschen am Samstag in Biergärten oder badeten im Eisbach. Auch anderswo im Freistaat genossen die Menschen die Wärme und sonnten sich in Parks. Der Deutsche Wetterdienst bezeichnete das Wetter als ungewöhnlich warm. Demnach war im Alpenvorland sogar mit Temperaturen um die 27 Grad zu rechnen.