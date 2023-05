Mehrheit der Bayern will mehr Klimaschutz von Regierung

Die Mehrheit der Bayern stimmt bei einer aktuellen Umfrage dem Wunsch nach mehr Klimaschutz durch die Regierung zu. Dabei kommt es sehr viel mehr auf die Parteipräferenz an als auf den Wohnort.

Eine Teilnehmerin hält auf der Fridays for Future-Demonstration ein Protestplakat in den Händen.

München

Die Mehrheit der Bayern will einer Umfrage zufolge, dass die Regierung des Freistaats mehr unternimmt, um die Klimaziele zu erreichen. 58,1 Prozent stimmten dieser Aussage in einer Umfrage im Auftrag der Initiative Klimaneutrales Deutschland eindeutig oder eher zu, wie die Organisation am Montag mitteilte. 38,2 Prozent lehnten die Aussage ab. Das Institut Civey hatte dazu im Februar und März gut 2000 Menschen befragt. Die Initiative Klimaneutrales Deutschland wird von der European Climate Foundation finanziert, einer Stiftung, die sich unter anderem für Klimaschutz einsetzt.

Je nach Wahlabsicht bei der nächsten Landtagswahl fällt die Bewertung allerdings unterschiedlich aus - selbst in der aktuellen Regierung: Bei den Anhängern der CSU überwiegt die Zustimmung leicht mit 48,5 zu 46,9 Prozent. Bei den Freien Wählern überwiegt dagegen die Ablehnung mit 52,1 zu 38,3 Prozent.

Klar mehr Aktivität fürs Klima wünschen sich die Anhänger der Grünen mit 98,8 Prozent, der SPD mit 84,8 und der Linken mit 80,1 Prozent. Auch in der FDP überwiegt der Wunsch nach mehr Klimaschutz mit 62,5 Prozent Zustimmung zur Frage. Bei den Wählern der AfD ist die Skepsis sehr viel größer: Hier lehnen 85 Prozent die Aussage ab.

Der Wohnort spielt bei der Präferenz dagegen keine so starke Rolle: In Gegenden mit hoher Bevölkerungsdichte stimmten 61,2 Prozent zu, bei mittlerer Dichte 54,5 und bei niedriger 58,3.

Auf jeden Fall hat das Thema Einfluss auf die anstehende Landtagswahl. 52 Prozent sagten, es sei für ihre Wahlentscheidung sehr oder eher wichtig, ob Kandidaten sich für eine saubere und nachhaltige Energieversorgung einsetzen. Am stärksten war dies erneut mit 98 Prozent bei den Wählern der Grünen ausgeprägt, gefolgt von SPD (78 Prozent), Linke (75), FDP (43), CSU (39) und Freien Wählern (30). Die geringste Rolle spielt das Thema bei Anhängern der AfD mit 11 Prozent.