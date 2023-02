Mehrere wetterbedingte Unfälle auf A3 im Landkreis Passau

Das eisige Wetter hat auf der Autobahn 3 im Landkreis Passau für mehrere Unfälle gesorgt. Eine 39 Jahre alte Autofahrerin konnte am Donnerstag nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf einen Sattelzug auf, der im Stau einer Grenzkontrolle bei Neuburg am Inn stand. Das berichtete die Polizei am Freitagmorgen. Die Fahrerin und ihre beiden sechs und 22 Jahre alten Mitfahrer wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Das Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrtüchtig. Der Sachschaden beträgt rund 20.000 Euro.

03. Februar 2023 - 08:46 Uhr | dpa

Ein Fahrzeug der Straßenmeisterei fährt im dichten Schneefall über eine Straße und streut Salz. © Patrick Pleul/dpa/Symbolbild

Passau Der Wagen einer 22 Jahre alten Fahrerin kam ebenfalls bereits am Donnerstag zwischen den Anschlussstellen Aicha vorm Wald und Passau/Nord ins Schleudern und prallte frontal gegen eine Leitplanke. Auch ein Sattelzug rutschte kurz vor dem Autobahnparkplatz Rottal/West von der Straße in die Leitplanke.